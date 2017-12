Explosie in Sint-Petersburg woensdag was terroristische aanslag

Door een zelfgemaakt explosief dat ontplofte in een kluisje in het winkelcentrum, raakte een onbekend aantal mensen lichtgewond. Negen mensen moesten naar het ziekenhuis voor behandeling.

Specialisten die woensdag onderzoek deden, sloten in eerste instantie een aanslag uit. President Poetin heeft nu bevestigd dat het wel een aanslag was. "We weten dat het een aanslag was. En onlangs hebben de veiligheidsdiensten nog een andere aanslag voorkomen."

"De veiligheidssituatie in Rusland zou veel slechter zijn als wij alle Russen die met IS mee hebben gevochten zouden laten terugkeren", aldus Poetin. Poetin deed zijn uitspraken tijdens een ceremonie waar soldaten die in Syrië gevochten hebben, onderscheidingen kregen.

Poetin zei ook dat beveiligers eerder in moeten grijpen. "Beveiligingsmedewerkers moeten eerder terrorismeverdachten neerschieten als hun eigen leven in gevaar is."