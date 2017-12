Republikein Roy Moore wil onderzoek naar verkiezingsfraude Alabama

Dat meldt lokale televisiezender WHNT-TV.

De zender citeert uit een verklaring van de Moore-campagne, die vraagt om een grondig onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude. Drie experts stelden volgens het team van de Republikein vast dat waarschijnlijk is gesjoemeld.

Dat kan volgens Moore van invloed zijn geweest op de uitkomst van de stembusgang, waarbij Jones zo'n 21.000 stemmen meer kreeg dan de Republikein.

Senaat

De uitkomst van de verkiezing kan grote gevolgen hebben voor de landelijke politiek. De Republikeinen hebben in de Senaat in Washington slechts een nipte meerderheid. Alabama gold als Republikeins bolwerk, maar Moore raakte in opspraak door beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Moore wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag toen zij tieners waren. De oud-rechter heeft tot nu echter alle beschuldigingen resoluut van de hand gewezen.

Moore haalde in het verleden ook al regelmatig het nieuws met zijn opvallende uitspraken. Zo stelde hij dat moslims niet in het Amerikaanse congres zouden mogen zitten, wilde hij homoseksualiteit strafbaar stellen en noemde hij de aanslagen op 11 september 2001 een straf van God voor de goddeloosheid van de VS.