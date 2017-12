Dode en gewonden nadat vrachtwagen politieauto ramt in Duitsland

De politieauto stond met zwaailichten langs de weg de bewuste vrachtwagen op te wachten. De slingerende truck ramde uiteindelijk met volle vaart de politieauto en sleurde die nog 200 meter verder. De agente overleed ter plekke.

Een veertigjarige Nederlander was getuige van de crash. Hij had alarm geslagen over de vrachtwagen en reed nog steeds achter het voertuig.

De Duitse politie meldde volgens de Rheinische Post te zijn ingeseind door Nederlandse collega's over het opvallende rijgedrag van de vrachtwagenbestuurder, die uit Oekraïne kwam. De politie in Nederland kon dat donderdagochtend niet bevestigen.

De trucker bleef zelf ongedeerd en is aangehouden. Hij bleek te hebben gedronken en had ruim 2 promille alcohol in zijn bloed.