Oude tulpenboom bij Witte Huis wordt gekapt

Volgens CNN is de stokoude magnolia, in het Nederlands ook wel Beverboom genoemd, zodanig vermolmd dat redding niet meer mogelijk is. Boomexperts hebben dat vastgesteld en aangeraden de boom snel te verwijderen.

De Jackson-magnolia verkeert al tientallen jaren in slechte conditie, maar kon door gericht snoeien en stutten overeind worden gehouden. Dat is nu verleden tijd. Melania Trump maakte zich al enige tijd zorgen over de veiligheid van bezoekers en journalisten. Zij gaf uiteindelijk de kapvergunning.

Haar voorganger Michelle Obama had al in 2009 een stekje aan het ministerie van Landbouw gegeven om in de tuin van het departement te zetten. Ook op Cuba groeit een nazaat van de historische magnolia. Barack Obama plantte die tijdens zijn bezoek in 2016.