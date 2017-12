Tientallen gewonden na botsing cruiseschip tegen brugpijler op Duitse Rijn

Er waren 129 mensen aan boord van het schip Swiss Crystal toen het ongeluk gebeurde. Van de opvarenden raakten er 21 lichtgewond, waarvan vier passagiers naar het ziekenhuis moesten. Niemand liep ernstig letsel op. Alle passagiers, ook degenen die medisch behandeld moesten worden, zijn volgens een woordvoerster van de rederij inmiddels weer naar huis.

De passagiers waren hoofdzakelijk uit België, Nederland en Luxemburg afkomstig. Het is niet bekend of er Nederlandse gewonden zijn. Er waren 103 passagiers, de overige 26 opvarenden waren bemanningsleden.

Veel mensen aan boord zagen het ongeluk, waarbij de boeg van het schip beschadigd raakte, gebeuren. Volgens de Duitse politie was het een lichte aanvaring. Bij de reddingsoperatie waren brandweerschepen betrokken.

Een ander cruiseschip schoot te hulp en nam de passagiers over. De brug maakt deel uit van de snelweg A42. Die was door het ongeluk urenlang afgesloten, maar werd woensdag rond het middaguur weer opengesteld voor verkeer.

Vervangend schip

De hoge waterstand in de Rijn, ter plekke 5,68 meter boven het normale peil, is vermoedelijk de belangrijkste oorzaak van de aanvaring. De rederij heeft een vervangend schip laten komen. De reizigers kunnen hun reis met dit schip vervolgen. De cruise was op 22 december begonnen in Arnhem en zou daar ook weer aanmeren. De reisorganisatie heeft hotels geregeld voor mensen die naar huis willen. Ook is er transport naar de woonplaatsen van de toeristen geregeld.

De Swiss Crystal is een schip van de Zwitserse rederij Scyalla. Het schip stamt uit 1995 en heeft in 2007 nog een grondige renovatie ondergaan.