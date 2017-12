Canada weert Venezolaanse ambassadeur om mensenrechtensituatie

''Canada blijft niet aan de zijlijn staan terwijl de Venezolaanse regering haar volk berooft van fundamentele democratische - en mensenrechten'', stelde minister Chrystia Freeland (Buitenlandse Zaken).

Freeland maakte maandag bekend dat de ambassadeur van Venezuela haar land niet meer inkomt. Ook verklaart Ottawa de Venezolaanse zaakgelastigde tot ''persona non grata''. Venezuela had de ambassadeur overigens al teruggeroepen nadat Canada eerder dit jaar sancties had ingesteld.

De directe aanleiding voor het weren van de diplomaten is een vergelijkbare zet van de Venezolanen. Zij lieten volgens Freeland weten dat de Canadese zaakgelastigde niet meer welkom is in het Zuid-Amerikaanse land. ''Dat is typisch voor het Maduro-regime, dat doorlopend alle inspanningen heeft ondergraven om de democratie te herstellen en het Venezolaanse volk te helpen'', oordeelde de minister.