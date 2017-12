Navalny door Russische kiescommissie uitgesloten van verkiezingen

Navalny wist zondag nog voldoende steun te vergaren van zijn achterban om verder te gaan als presidentskandidaat. Zijn aanhang was in twintig Russische steden bij elkaar gekomen om de nominatie te bespreken.

Ook werden handtekeningen verzameld, wat er toe had moeten leiden dat de kiescommissie Navaly toch toe zou laten als presidentskandidaat vanwege de uitgesproken steun.

De kiescommissie had echter eerder al aangekondigd dat ze Navalny geen toestemming zouden verlenen om mee te doen aan de komende verkiezingen, wegens 'criminele activiteiten uit het verleden'. De commissie blijft bij dit standpunt.

Navalny heeft meerdere keren vastgezeten voor het organiseren van demonstraties tegen de regering, waarvoor geen toestemming was verleend. Ook een eerdere veroordeling vanwege corruptie zat hem in de weg om door te gaan als presidentskandidaat. Navalny zegt dat de straffen die hem zijn opgelegd politiek gemotiveerd zijn.

Boycot

Navalny heeft naar aanleiding van het oordeel van de kiescommissie Russen opgeroepen om de komende verkiezingen te boycotten.

Ook heeft hij gezegd dat hij tegen het oordeel van de kiescommissie in beroep gaat.

Poetin

Navalny gold als de enige kansrijke tegenstander van de zittende Russische president Poetin. Maar zelfs als Navalny mee had mogen doen aan de komende presidentsverkiezingen, was het de vraag geweest of hij van Poetin had kunnen winnen. Uit recente peilingen is namelijk gebleken dat 80 procent van de bevolking Poetin graag terugziet als president.

Poetin heeft zich ook beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als president.