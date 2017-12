Zwaar verkeersongeval markeert rampweek op Filipijnen

Dat gebeurde in de buurt van de plaats Agoo, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manilla.

De meeste doden vielen in de minibus, die was gehuurd door een familie die op weg was naar een kerstviering. Het was de derde gebeurtenis in het land binnen een week waarbij veel doden en gewonden vielen.

Brand

Een dag eerder vielen 37 doden bij een grote brand in een winkelcentrum in de plaats Davao, in het zuiden van het land.

De Filipijnse autoriteiten hebben maandag een onderzoek geopend naar het incident. "De vele dodelijke slachtoffers en de schade vergroten de noodzaak om te achterhalen wie in de fout ging en wie strafrechtelijk verantwoordelijk is", aldus de staatssecretaris van Justitie.

De brand brak zaterdag uit in de NCCC Mall. De reddingsdiensten konden in het weekeinde pas één lichaam bergen, maandag werden nog eens 36 lichamen geborgen. Volgens de brandweer van Davao kan de brand veroorzaakt zijn door een vonk op de derde verdieping. Daar lagen textielproducten, houten meubelen en plastic goederen.

De beheerders van het gebouw weerspraken zondag verklaringen van naasten van de slachtoffers dat er te weinig nooduitgangen waren of dat sommige op slot waren.

Storm

Eerder deze week kwamen in het zuiden van de Filipijnen zeker 230 mensen om door een storm. Tientallen mensen worden nog vermist. De vrees is dat het dodental als gevolg van het noodweer nog verder zal oplopen.

De storm, Tembin genaamd, verplaatst zich nu naar Vietnam, dat zich opmaakt voor de evacuatie van een miljoen inwoners van laaggelegen gebieden aan de zuidkust.