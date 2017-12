"Achter de schreden van Maria en Jozef zitten tal van schreden verborgen. We zien de voetsporen van hele families, die ook vandaag de dag gedwongen zijn hun woning te verlaten", zei de kerkvorst tegen de duizenden gelovigen in de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

"We zien de sporen van miljoenen mensen die niet vrijwillig vertrekken, maar onder dwang gescheiden raken van hun geliefden doordat ze hun land worden uitgejaagd. Kerstmis is de tijd de kracht van de angst om te zetten in een kracht van liefde", aldus Franciscus.

Men mag zich niet neerleggen bij onrecht, men moet de moed hebben "te midden van spanningen en conflicten ruimte te bieden voor gastvriendschap".

Franciscus zet zich sinds zijn aantreden als paus in voor vluchtelingen en migranten. Tijdens de kerstnachtdienst van vorig jaar vroeg hij aandacht voor de kinderen die opgroeien onder oorlogsomstandigheden of op de vlucht zijn daarvoor.