Dat heeft de politicus zondag laten weten tijdens een toespraak in Moskou. Zijn aanhang is in twintig Russische steden bij elkaar gekomen om de nominatie te bespreken. Daarbij moest Navalny ook voldoende handtekeningen verzamelen om te dienen als presidentskandidaat.

Het is echter de vraag of Navalny mee kan doen aan de presidentsverkiezingen. Van de kiescommissie mag hij niet meedoen omdat hij is veroordeeld wegens corruptie. Volgens de politicus is die veroordeling politiek gemotiveerd.

Kiescommissie

Met de handtekeningen die Navalny heeft verzameld hoopt hij de druk op te kunnen voeren op de kiescommissie, om te zorgen dat hij alsnog mee kan doen aan de presidentsverkiezingen.

Navalny stelt dat hij zal oproepen tot een boycot van de verkiezingen als hij niet mee mag doen. In zijn toespraak in Moskou noemde hij de huidige Russische president Poetin een "slechte president."

Tegenstander

Navalny geldt als een uitgesproken tegenstander van de huidige president en wordt beschouwd als de enige die een kans kan maken tegen Poetin.

Navalny organiseerde in 2011 massale protesten tegen de Russische regering. Hij heeft meerdere gevangenisstraffen uitgezeten. Eind september werd hij aangehouden en tot twintig dagen celstraf veroordeeld voor het zonder toestemming organiseren van politieke bijeenkomsten.

Navalny richtte zondag het woord tegen Poetin. "Jij hebt dit land veranderd in een bron van verrijking voor jezelf, je familie en je vrienden", aldus Navalny. "Daarom moet jij niet langer president zijn."

Als Navalny al mee kan doen aan de presidentsverkiezingen, is het alsnog de vraag of hij Poetin kan verslaan. Uit recente peilingen blijkt dat zo'n 80 procent van de Russen Poetin graag opnieuw ziet als president. De zittende president heeft zich al beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn.