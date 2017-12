Prijs vrijlating prins Saudi-Arabië vijf miljard na aanklacht om corruptie

Dat hebben de Saudische autoriteiten bepaald, schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Banken in Saudi-Arabië begonnen vorige maand op last van de regering een grote campagne tegen corruptie. Daarbij zijn meer dan 1.200 bankrekeningen geblokkeerd van personen en bedrijven. Bij de actie werd een reeks prinsen, zakenlieden en functionarissen gearresteerd. Meest prominente doelwit was prins Al-Waleed.

De prins staat 57e op de lijst van rijkste personen ter wereld. Zijn vermogen wordt geschat op zeker vijftien miljard euro. Hij vergaarde zijn fortuin met wereldwijde aandelenhandel en investeringen in bedrijven.

De actie tegen corruptie was gestart door de kroonprins Mohammed bin Salman. Gedacht wordt dat de actie mede is gebruikt om politieke tegenstanders uit te schakelen. Zo werd naast de belangrijke Al-Waleed ook prins Miteb bin Abdullah opgepakt. Miteb is de zoon van de vorige koning en was tot voor kort hoofd van de Nationale Garde.