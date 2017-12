Natuurbrand Thomas grootste ooit in Californië

Thomas, zoals de vuurhaard is genoemd, heeft inmiddels meer dan duizend vierkante kilometer in de as gelegd. Een gebied dat groter is dan Brussel, Parijs en New York bij elkaar. Duizenden brandweermannen bestrijden de brand.

De brand brak begin december uit in het plaatsje Santa Paula. Sindsdien is het vuur richting de kust naar het westen getrokken. Thomas heeft het record overgenomen van een brand in de omgeving van San Diego in 2003. Destijds kwamen vijftien mensen om het leven.

Thomas is een van de meerdere grote branden in Californië in de laatste maanden. In oktober kreeg de staat te maken met een serie natuurbranden waarbij zeker veertig mensen om het leven kwamen en tienduizend huizen werden vernietigd.

De huidige brand heeft ruim duizend gebouwen in de as gelegd. Een brandweerman kwam om het leven tijdens zijn werk en een vrouw kwam om terwijl ze in haar auto vluchtte voor het vuur.

Regen

Wegens regen en afnemende wind grijpt het vuur inmiddels minder snel om zich heen. De brandweer verwacht dat die ontwikkeling de komende dagen doorzet.

Zeven van de tien grootste brandhaarden in Californië kwamen voor in deze eeuw. Hoge temperaturen en droogte maken de recente branden mogelijk.