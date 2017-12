Twee Ierse heteroseksuele mannen getrouwd om belastingaanslag te voorkomen

De oudste van de twee, de 83-jarige Matt Murphy, wilde zijn huis nalaten aan de 58-jarige Michael O'Sullivan, maar hij ontdekte dat hij dan 50.000 euro belasting moest betalen. Om dit te voorkomen zijn de twee getrouwd.

"Ik ken Matty al dertig jaar. Nadat mijn tweede relatie uitging werden we vrienden", zegt O'Sullivan in de Ierse krant Irish Mirror. Nadat hij dakloos was geworden en Murphy problemen aan zijn ogen kreeg, bleef O'Sullivan een tijd bij de oudere Murphy logeren om voor hem te zorgen.

Murphy was echter niet in staat om O'Sullivan in dienst te nemen, dus stelde hij voor om zijn huis na te laten aan O'Sullivan. Dat zou echter betekenen dat er 50.000 euro belasting betaald zou moeten worden.

Gekscherend zei een van de twee daarom dat ze maar moesten trouwen en vrijdag zijn ze dus officieel in het huwelijk getreden. "Hij is altijd zo bezorgd om mij, hij is mijn beste vriend", zei Murphy over zijn kersverse man.

Sinds een referendum in mei 2015 is het homohuwelijk in Ierland legaal.