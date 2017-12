Verkeersproblemen door zware sneeuwval in Griekenland

Meerdere vrachtwagens waren op de belangrijke noord-zuidas op de ijzige wegen gestrand. Het probleem kon pas in de vroege zaterdagochtend worden opgelost.

''Nu rijdt het weer langzaam. We wilden kerstmis vieren in ons dorp in Noord-Griekenland en zaten hier meer dan zes uur vast op de snelweg", zei een automobilist voor de Griekse radio. De verkeerspolitie legde voor de komende 48 uur een rijverbod voor vrachtwagens op de snelwegen op.

Er waren ook problemen met het luchtverkeer. Vanwege de sneeuwstorm moesten twee vluchten uit Brussel en Lissabon uitwijken naar het eiland Kos.

Veel landelijke wegen in het centrum van Griekenland waren zaterdag alleen met sneeuwkettingen begaanbaar. De zeldzame kans op een witte kerst in Griekenland ziet er volgens prognoses van meteorologen goed uit voor de heuvelachtige en bergachtige regio's in het midden en noorden van het land.