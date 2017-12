Meer dan honderd doden door modderstroom Filipijnen

De modderstroom is veroorzaakt door de tropische storm Tembin.

Vrijdag raakte naar verluidt een afgelegen dorp volledig bedolven onder de modder. "We proberen de berichten dat een dorp volledig onder de modder is begraven nog steeds bevestigd te krijgen", aldus een reddingsmedewerker in de stad Tubod. Communiceren is lastig, omdat alle middelen van communicatie eruit liggen door het weer.

Soldaten, reddingswerkers en vrijwilligers zijn gemobiliseerd om te zoeken naar overlevenden, puin te ruimen en ervoor te zorgen dat de communicatielijnen gerepareerd worden.

De 182 doden zijn volgens de autoriteiten in verschillende plaatsen gevallen. Zeker 39 mensen zijn omgekomen in Tubod.

Overstromingen

De tropische storm, met windsnelheden tot 80 kilometer per uur, is nu voorbij Mindanao en gaat op weg naar de zuidpunt van Palawan voordat hij verder westwaarts trekt. Tembin, bekend als Vinta op de Filipijnen, kwam vrijdag bij Mindanao aan. Op sommige delen van het eiland werd de noodtoestand uitgeroepen, inclusief de Lanao del Norte en de Lanao del Sur-regio's.

Het Filipijnse Rode Kruis voert reddingsacties uit in verband met storm in Tigatto, Buhangin District en Davao-stad. De organisatie deelt ook maaltijden uit aan getroffenen en helpt bij evacuaties van bewoners die hun huizen of schuilplekken moeten verlaten.

De Filipijnen worden ieder jaar door zeker twintig tyfonen of tropische stormen geteisterd.

