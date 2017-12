VS gaat Oekraïne met militair materieel ondersteunen

In Oost-Oekraïne is al sinds 2014 een oorlog aan de gang tussen het Oekraïnse leger en separatisten. Oekraïne zegt dat de separatisten worden gesteund door Rusland. De Verenigde Staten willen Oekraïne steunen om verdere escalatie van het conflict te voorkomen.

"De ondersteuning is volledig van defensieve aard. Zoals wij al vaker hebben gezegd is Oekraïne een soeverein land dat zichzelf mag verdedigen", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in een statement.

De Russische president Vladimir Poetin zei in september nog dat Amerikaanse steun aan Oekraïne alleen voor meer onrust en geweld zou zorgen in Oost-Oekraïne en het zou voor de separatisten aanleiding kunnen zijn om hun acties uit te breiden.

Rusland ontkent iets te maken te hebben met het conflict, maar Oekraïne zegt dat de separatisten worden gesteund door soldaten en wapens uit Rusland. In februari van 2014 werd de Krim bezet door separatisten en niet veel later lijfde Rusland het schiereiland in. Bij het conflict zijn al zeker 10.000 mensen om het leven gekomen.