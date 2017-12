Amerikaanse ex-marinier aangehouden om plannen aanslag San Francisco

De 25-jarige Everitt Aaron Jameson werd aangehouden nadat hij zijn plannen had gedeeld met undercover agenten van de FBI. Jameson dacht dat het contactpersonen van IS waren.

Tijdens een huiszoeking vrijdagochtend zijn er wapens gevonden. Ook trof de politie een afscheidsbrief en een testament van Jameson aan. In de brief stond dat hij verantwoordelijk was voor de aanslag en noemde hij kort de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

Volgens de FBI wilde Jameson een pijpbom gebruiken op de pier. Aangezien hij bekend was met de populaire plaats in San Francisco, kon hij de aanslag ieder moment plegen. Hij hoefde niet meer te verkennen.

Op 18 december leek Jameson terug te krabbelen toen hij tegen een undercover agent zei dat hij twijfelde of hij het wel door moest zetten. Ondanks de twijfel is hij toch opgepakt, omdat de FBI voldoende bewijs had.

De ex-marinier verscheen in september op de radar van de FBI nadat hij op social media zijn steun had betuigd aan IS. Hij had op meerdere aanslagen goedkeurend gereageerd. Jameson zou zich hebben bekeerd tot de Islam.