Commissie Lagerhuis VS wil Steve Bannon horen over Rusland

De commissie wil Bannon graag spreken over de vermeende banden tussen het team van Trump en Rusland. Het is nog niet duidelijk of Bannon ook op de uitnodiging ingaat.

De onderzoekscommissie van het Huis is een van de vier commissies die probeert te achterhalen hoe groot de invloed van Rusland is geweest op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het belangrijkste onderzoek is dat van speciaal aanklager Robert Mueller.

Alle Amerikaanse geheime diensten hebben aangegeven dat dit het geval is geweest. Alleen president Trump gelooft er niet in; die zegt de Russische president Vladimir Poetin te vertrouwen. Poetin ontkent alle beschuldigingen.

Alt-right-beweging

Bannon is een voormalige bankier, zakenman en filmmaker, die in 2016 werd benoemd tot chef-strateeg van het campagneteam van Trump. Daarvoor was hij voorzitter van de raad van bestuur van de conservatieve website Breitbart, die onder zijn leiding uitgroeide tot een baken voor de radicaal-rechtse alt-right-beweging.

De voormalig topadviseur van Trump staat bekend als een politieke provocateur. Ook kreeg hij in het verleden veel kritiek vanwege vermeende racistische en anti-semitische uitspraken.

Na zijn vertrek uit het Witte Huis is Bannon teruggekeerd naar Breitbart News.