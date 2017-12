Spaanse premier Rajoy wil dialoog met Catalanen aangaan

Het zal volgens hem tijd kosten om de enorme breuk die in de noordoostelijke regio is ontstaan, te herstellen.

De stembusgang verliep voor Rajoy dramatisch slecht. De separatisten die hij hoopte uit te schakelen, behielden hun krappe meerderheid in het Catalaanse parlement van 135 zetels. Zijn eigen Volkspartij (PP) werd bijna weggevaagd.

Rajoy zei dat blijkens deze verkiezingen het separatisme in Catalonië aan aanhang verliest, maar niet zo veel als hij had gehoopt. De grote winnaar van de stembusgang is Inés Arrimadas van de rechts-liberale Spaanse partij Ciudadanos. Die werd grootste in Catalonië, maar de drie separatistische partijen handhaafden met 48 procent van de stemmen en zeventig zetels hun meerderheid in het parlement.

Gesprek

​De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont zei eerder op de dag ''bereid te zijn'' tot een gesprek met Rajoy. Een ontmoeting kan in Brussel plaatsvinden of elders, maar niet in Spanje zolang Madrid niet garandeert dat hij niet wordt gearresteerd.

Rajoy zegt echter hier geen oren naar te hebben.

Puigdemont, verbonden aan de separatistische partij Junts per Catalunya, week met vier van zijn ministers uit naar België nadat Madrid zijn regering had afgezet vanwege haar rol bij het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid. Het is tijd de schade die daardoor is ontstaan te repareren, aldus Puigdemont.

Grootste partij

Puigdemonts partij werd de tweede grootste bij de verkiezingen in Catalonië donderdag en daarmee behaalden de drie partijen die onafhankelijkheid nastreven samen een nipte meerderheid met zeventig zetels in het 135 zetels tellende Catalaanse parlement.

Volgens de Catalaan moet Rajoy het resultaat van de democratische verkiezingen eerbiedigen, temeer omdat de Spaanse regering ze zelf uitschreef nadat ze Puigdemonts regering had afgezet. ''Catalonië wil onafhankelijk worden, dat is de wens van het volk", betoogde Puigdemont. ''We moeten een politieke oplossing voor de crisis vinden."

Arrestatiebevel

Tegen de vijf Catalaanse oud-bewindslieden die nu nog in Brussel zitten, loopt nog steeds een Spaans arrestatiebevel. Ze riskeren tot dertig jaar celstraf voor onder meer rebellie.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie verandert de verkiezingsuitslag niets aan de opstelling van Brussel over de Catalaanse kwestie, namelijk dat het een interne zaak voor Spanje is.

​