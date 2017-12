Rechter New York verwerpt rechtszaak tegen Trump om winst uit bedrijven

Volgens de eisers breekt Trump de grondwet omdat hij nog steeds eigenaar van zijn bedrijven is en daardoor winst ontvangt. Dat zou voor belangenverstrengeling kunnen zorgen. De dagelijkse leiding van de bedrijven is in handen van de zoons van de president.

De zaak werd in januari ingediend door de Burgers voor Verantwoordelijkheid en Ethiek in Washington D.C., een groep die zichzelf omschrijft als "juridische waakhond". Zij denken na over mogelijke vervolgstappen.

De juridische groep denkt dat buitenlandse regeringen een wit voetje bij Trump willen halen door gebruik te maken van zijn hotels of restaurants.

De rechter heeft verklaard dat de eisers wettelijk niet het recht hebben om de president aan te klagen. Hij vindt het niet meer dan logisch dat de bedrijven van Trump meer waard zijn geworden nu hij president is.

Ondanks deze overwinning voor Trump lopen er nog vergelijkbare rechtszaken tegen hem.