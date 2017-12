Man die inreed op publiek Melbourne heeft geen extremistische banden

Volgens de politie is er geen bewijs dat de 32-jarige man van Afghaanse afkomst, Saed Noori, koppelt aan extremisme. Hij lijkt vooralsnog met geen enkele groepering banden te hebben.

De man is bekend bij de politie. Hij zou geestesziek zijn en een verleden hebben met drugsgebruik. Politiechef Shane Patton verklaart dat hij donderdag heeft gesproken over "dromen en stemmen" en daarnaast een aantal van zijn daden toeschrijft aan de slechte behandeling van moslims.

Er zijn gesprekken geweest met de chauffeur, maar er hebben nog geen officiële verhoren plaatsgevonden. Een tweede man die donderdag werd aangehouden in Melbourne, is inmiddels vrijgelaten. Hij bleek niet betrokken te zijn bij de aanrijding.

Persconferentie premier

De Australische president Malcolm Turnbull heeft in een persconferentie aangegeven dat er nog onderozcht wordt of Noori terroristische motieven had. "Het kan uiteindelijk toch een terreurdaad zijn, dat moet worden uitgezocht." De premier sprak wel van een "op zichzelf staand incident".

De verdachte heeft volgens Turnbull in het verleden drugsproblemen gehad. In januari werd Noori aangehouden omdat hij reed zonder rijbewijs en telefoneerde achter het stuur.

Gewonden

Het incident gebeurde tijdens de avondspits vlak bij het centraal station. Het was op dat moment extra druk in de stad met behalve forensen ook veel winkelend publiek voor de kerstinkopen. Zeker negentien mensen raakten gewond bij het incident.

Twaalf slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis, aldus de politie. Een man in de tachtig is ernstig gewond. De 4-jarige jongen die zwaargewond was, verkeert niet langer in kritieke toestand.