Separatisten Catalonië winnen regionale verkiezingen met meerderheid

Inmiddels zijn bijna alle stemmen geteld en daaruit blijkt dat de separatisten 70 van de 135 zetels hebben behaald.

De ontslagen oud-premier Carles Puigdemont noemt het vanuit Brussel een "zege van de Catalaanse republiek op Spanje". "Dit resultaat kan door niemand worden betwist. Ik denk dat we nu het recht hebben verworven om gehoord te worden."

Zijn partij Junts per Catalunya is de grootste partij die voor afscheiding van Spanje is. De Spaansgezinde partij Ciutadans is de grootste met 37 zetels, maar het onafhankelijkheidsblok van drie partijen heeft samen dus 70 zetels.

De niet-separatistische partijen haalden samen 52 procent van de stemmen. De Catalaanse kieswet kent echter een wegingsysteem dat plattelandsgebieden bevoordeelt, waar de separatisten veel stemmen haalden. Daardoor kwamen de drie separatistische partijen aan een meerderheid van zeventig zetels.

Stemmen

Ondanks het grote blok van partijen voor onafhankelijkheid heeft Ciutadans bij de verkiezingen de meeste stemmen gehaald. Of de partij ook in de regering komt, is nog maar de vraag. Ines Arrimàdas, leider van de partij, is strijdvaardig. "Het is vanaf nu nog duidelijker geworden dat de meerderheid een unie met Spanje en Europa steunt."

Ciutadans heeft vooral geprofiteerd van de slechte verkiezingen van de partij van de Spaanse premier Mariano Rajoy. Die partij is van elf zetels gezakt naar drie. Rajoy schreef de verkiezingen juist uit omdat hij verwachtte dat de separatisten het onderspit zouden delven.

Klap

Puigdemont noemt de uitslag van de verkiezingen een klap voor de regering van de Spaanse conservatieve premier Mariano Rajoy. "Hij is het mandaat dat hij zocht kwijtgeraakt", aldus Puigdemont.

Het is nog niet bekend of Puigdemont terug kan keren in Catalonië en weer premier van de regio kan worden, omdat er nog steeds een arrestatiebevel tegen hem uitstaat vanwege het illegale referendum over onafhankelijkheid op 1 oktober. Puigdemont is zelf naar Brussel gegaan om arrestatie te voorkomen, maar meerdere leden van zijn kabinet zijn wel opgepakt.

De opkomst is hoog en komt uit rond de 82 procent van de 5,5 miljoen kiesgerechtigden.

Autonomie

Madrid hief in oktober de autonomie van Catalonië op en nam de regio over, toen het parlement de onafhankelijkheid uitriep in een chaotisch en onwettig proces onder leiding van premier Carles Puigdemont.

Zijn regering was in 2015 aan de macht gekomen. De partijen die afscheiding van Spanje nastreven, kregen toen bijna 48 procent van de stemmen. De tegenstanders van afscheiding telden ruim 50 procent, maar door het kiesstelsel verwierven de separatisten 72 van de 135 zetels.