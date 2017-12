Amerikaanse rechter verhindert verbod op transgenders in leger

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump wilde met ingang van het nieuwe jaar geen transgender rekruten meer toelaten.

Een rechtbank legde eerder vast dat het leger per 1 januari transgender rekruten moet toelaten. Weigering van transgenders is een vorm van discriminatie en in strijd met de grondwet, bepaalde een rechter in de stad Baltimore.

De regering drong bij het hof in Richmond (Virginia) aan op een snelle beslissing in hoger beroep omdat de organisatie van het leger door het besluit in problemen dreigde te komen. De drie rechters in Richmond bevestigden echter het vonnis van de rechtbank.

Trump wil af van militairen die zich niet identificeren met het geslacht dat ze bij hun geboorte hadden. In juli draaide hij een besluit van zijn voorganger Barack Obama terug. Obama stelde nieuwe regels op waardoor transgenders in het leger werden geaccepteerd.