Hoge opkomst bij verkiezingen in Catalonië

De stembureaus waren tot 20.00 uur geopend. De opkomst zou dan rond de 80 procent liggen. De verkiezingen zijn een gevolg van het afzetten van de separatistische regionale regering van premier Carles Puigdemont.

De uitslag wordt tegen het einde van de avond verwacht. De eerste prognoses, gebaseerd op onderzoeken van media, wijzen op een mogelijke krappe meerderheid voor de separatistische politieke partijen.

De krant La Vanguardia belde met 3.200 kiezers. Het resultaat daarvan wijst voor de separatisten op 67 tot 71 zetels in de volksvertegenwoordiging die 135 zetels telt. Vanaf 68 zetels hebben zij een meerderheid.

Machtsovername

Madrid hief in oktober de autonomie van Catalonië op en nam de regio over, toen het parlement de onafhankelijkheid uitriep in een chaotisch en onwettig proces onder leiding van Puigdemont.

Zijn regering was in 2015 aan de macht gekomen. De partijen die afscheiding van Spanje nastreven, kregen toen bijna 48 procent van de stemmen. De tegenstanders van afscheiding telden ruim 50 procent, maar door het kiesstelsel verwierven de separatisten 72 van de 135 zetels.

Peilingen

In opiniepeilingen voor de verkiezingsdag lijken er ongeveer evenveel voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid te zijn. Maar een hoge opkomst kan in het voordeel van de tegenstanders van afscheiding zijn. Zij worden al jaren tegengewerkt door Catalaanse overheden in handen van de separatisten en zijn terughoudend geworden in de politiek.

De geboren Andalusische Inés Arrimadas García inspireert veel tegenstanders van afscheiding. Zij is van de in Catalonië opgerichte Spaanse partij Ciudadanos (Burgers).

Als de partij van de 36-jarige Arrimadas de grootste wordt, komt volgens Spaanse media de Spaanse premier Mariano Rajoy dat in Barcelona meevieren, ook al is hij van een andere partij, de Volkspartij die op verlies staat.