Oud-president Georgië Saakasjvili wil naar Nederland komen

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt berichtgeving hierover door De Telegraaf.

De advocaat van Saakasjvili heeft volgens het ministerie een verzoek gedaan om op basis van gezinshereniging naar Nederland te komen. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) komt Saakasjvili in aanmerking. Hij is nog niet in Nederland. Saakasjvili is getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs.

Saakasjvili was van 2004 tot 2007 en van 2008 tot 2013 president van Georgië. Hij verliet na zijn presidentschap zijn land, waar hij nu officieel wordt gezocht wegens het hardhandig neerslaan van demonstraties tegen de regering. Hem hangt een celstraf tot acht jaar boven het hoofd.

Conflict

Hij week uit naar Oekraïne, waar hij in 2015 werd geïnstalleerd als gouverneur van de regio Odessa. De stateloze ex-president heeft nu een slepend conflict met zijn gastheer, president Petro Porosjenko van Oekraïne die volgens hem corrupt is.

De autoriteiten in Oekraïne lieten Saakasjvili eerder oppakken vanwege beschuldigingen dat hij betrokken is bij een criminele organisatie. Enkele duizenden mensen gingen de straat op om tegen zijn detentie te protesteren. De rechter stelde hem niet veel later weer op vrije voeten.

Eerder liet de Oekraïense procureur-generaal doorschemeren dat serieus wordt overwogen om Saakasjvili uit te leveren aan zijn voormalige thuisland.