'Zeker miljoen mensen in Jemen getroffen door cholera'

Dat stelt het Internationale Rode Kruis donderdag op basis van een nieuwe schatting. Ruim een derde van de dodelijke slachtoffers is kind. De humanitaire organisatie behandelt cholerapatiënten in het land in gezondheidscentra.

Cholera is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, doorgaans verspreid door vervuild (drink)water. De verschijnselen zijn diarree en uitdroging. Cholera is goed te bestrijden indien de ziekte tijdig wordt onderkend.

Naast cholera is difterie ook in Jemen aangetroffen. Deze bacteriële ziekte is echter op veel kleinere schaal verspreid. Ruim 290 Jemenieten hebben difterie en 34 mensen zijn aan de ziekte overleden.

De Verenigde Naties stelden eerder dat de huidige situatie in het land wereldwijd gezien de ergste humanitaire crisis is. De cholera-epidemie begon in april van dit jaar.

Eerder deze maand meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat een nieuwe cholera-epidemie op de loer ligt, nadat de Saudi-Arabië-coalitie de toegang via lucht, land en zee heeft afgesloten. Daardoor hebben ziekenhuizen geen aanvoer meer van de nodige middelen.

Houthi's

Jemen wordt sinds 2015 geteisterd door een oorlog. Aan de ene kant staan de Houthi-rebellen, die met steun van Iran strijden tegen de internationaal erkende regering aan de andere kant. De laatstgenoemde partij krijg steun van een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. Ook de Verenigde Staten staan achter deze coalitie.

De havens werden gesloten na een raketaanval door de Houthi’s op de Saudische hoofdstad Riyadh. Saudi-Arabië meldde woensdag dat de haven van Hodeidah, onder controle van de Houthi’s, nog een maand open mag blijven.