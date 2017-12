Zeker vier doden door zinken veerboot voor kust van Filipijnen

Vissers die in de buurt waren en hulpverleners hebben 240 opvarenden gered, van wie een onbekend aantal gewond is geraakt. De kustwacht is met schepen en helikopters nog zoek naar de vermisten.

Het is nog niet precies duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk tussen Dinahican, ongeveer 75 kilometer ten oosten van hoofdstad Manila, en het eiland Polillo. De ferry had plaats voor 286 passagiers en was dus niet overvol, wat regelmatig het geval is bij Filipijnse veerdiensten.

Wel was het slecht weer met hoge golven. Dat heeft zeer waarschijnlijk een rol gespeeld. De boot begon drie uur na vertrek uit de haven van Real water te maken, kapseisde en zonk.

Storm

De regio werd afgelopen weekeinde geteisterd door de tropische storm Kai-Tak, die tientallen mensen het leven kostte. Een nieuwe, Tembin genaamd, is op weg naar het zuidelijke eiland Mindanao.

Hij komt daar vermoedelijk vrijdagochtend aan land. Er is een waarschuwing uitgegaan voor zeer harde wind, overvloedige regen en gevaar voor overstromingen en aardverschuivingen.