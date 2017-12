Gewonden na aanslag met auto in Melbourne

Volgens de politie reed de bestuurder bewust op de mensen in, maar het is onduidelijk of dit vanuit een terroristisch perspectief gebeurde.

Volgens Herald Sun is onder meer een kleuter met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Veertien slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. Enkele gewonden werden eerst langdurig behandeld op straat.

De bestuurder is aangehouden. Volgens de lokale politie gaat het om een 32-jarige Australische Afghaan die bekend staat bij de politie. De man zou geestesziek zijn en een verleden hebben met drugsgebruik.

Later werd ook een tweede man ingerekend. Hij zat niet in de auto, maar filmde het incident. De man had drie messen in zijn tas maar heeft vermoedelijk niets met de zaak te maken. Het onderzoeksteam heeft geen relatie kunnen vaststellen tussen beide verdachten.

Opzet

De chauffeur reed volgens getuigen niet extreem hard in zijn fourwheeldrive, maar negeerde wel een rood stoplicht. De politie vermoedt niettemin dat er sprake is van opzet. ''Dat denken we op grond van wat we hebben gezien. Motieven weten we nog niet. Het onderzoek is net begonnen'', zei commandant Russell Barrett tijdens een eerste persconferentie.

Avondspits

Het incident gebeurde tijdens de avondspits vlak bij het centraal station. Het was op dat moment extra druk in de stad met behalve forensen ook veel winkelend publiek voor de kerstinkopen. Op 20 januari van dit jaar reed iemand op vrijwel dezelfde plek in Melbourne opzettelijk in op voetgangers. Bij dat incident vielen zes doden, en dertig gewonden.

De Australische premier Malcolm Turnbull laat via Twitter weten dat de verschillende veiligheidsdiensten het incident onderzoeken. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de hulpverleners die hen behandelen."