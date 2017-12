Duitse politie houdt man aan op verdenking van plannen aanslag in Karlsruhe

De verdachte uit Freiburg, Dasbar W., zou in 2015 en 2016 als jihadist in Irak zijn geweest, meldden Duitse media woensdag op gezag van de federale recherche.

Hij zou van plan zijn geweest de markt op te rijden en dat zien als een terroristische aanslag voor Islamitische Staat (IS). De autoriteiten hadden hem in het vizier, omdat hij propaganda op internet verspreidde voor IS.

Hij zou in Karlsruhe het centrale 'Schlossplatz' hebben verkend en hebben gesolliciteerd als chauffeur bij een bezorgingsdienst of transportbedrijf.

Een jaar geleden pleegde een Tunesiër met een truck een terroristische aanlag op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij vielen twaalf doden en tientallen gewonden.

Afgelopen maand zijn in de Bondsrepubliek bij een grote politieactie in heel het land zes Syriërs aangehouden die aanslagen op de kerstmarkt in Essen zouden hebben willen plegen. De volgende dag werden ze al vrijgelaten omdat de verdenkingen geen stand hielden.