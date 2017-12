VS plaatst Tsjetsjeense leider Kadirov op sanctielijst

Het Amerikaanse ministerie van Financiën stelt in een verklaring dat Kadirov verantwoordelijk was voor buitengerechtelijke executies, marteling en andere ernstige schendingen van de mensenrechten. Hij houdt toezicht op een regering die betrokken is bij het verdwijnen van mensen en executies, aldus de VS.

De leider van de deelrepubliek in de Noord-Kaukasus wordt ervan verdacht ook zijn tegenstanders in andere delen van Rusland of in het buitenland te laten vervolgen en doden. Kadirov spreekt dit tegen.

Door de woensdag opgelegde sancties zullen alle activa van Kadirov in de Verenigde Staten worden bevroren. Amerikaanse bedrijven en burgers mogen in de toekomst geen zaken meer met hem doen.

Aftreden

Kadirov liet eind november tijdens een televisie-interview weten bereid zijn terug te treden als Tsjetsjeense leider. Het Kremlin liet in een reactie weten dat Kadirov het hoofd van de republiek blijft.