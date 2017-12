Duitse coalitieverkenning gaat op 7 januari verder

Ze willen dan beslissen of ze al dan niet echte coalitieonderhandelingen willen voeren tegen 12 januari, zeiden ze in een verklaring.

De christendemocratische CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel en de sociaaldemocraten (SPD) beginnen op 7 januari verkennende gesprekken over de vorming van een nieuwe Duitse regering. Ze willen dan beslissen of ze al dan niet echte coalitieonderhandelingen willen voeren tegen 12 januari, zeiden ze in een verklaring.

Vertegenwoordigers van beide blokken ontmoetten elkaar woensdag en zeiden dat ze een ''goede discussie hadden in een vertrouwelijke sfeer". Een hernieuwde 'grote coalitie' (GroKo) met de SPD is de grootste kans voor Merkel op een vierde termijn als kanselier. Eerdere besprekingen over de vorming van een alliantie met twee andere partijen mislukten.

Regering

Drie maanden na de verkiezingen heeft Duitsland nog steeds geen nieuwe regering. De christen- en sociaaldemocraten hebben de afgelopen vier jaar samen geregeerd. Maar op 24 september werden zij de grote verliezers bij de parlementsverkiezingen. Samen verloren ze 13,7 procentpunten, terwijl de kleine partijen wonnen.

Nu, vanwege een gebrek aan alternatieven, tekent zich een nieuwe editie van de 'GroKo' af. De gesprekken tussen CDU/CSU, FDP en Groenen om een zogeheten Jamaica-coalitie (zwart-geel-groen) te vormen, waren in november mislukt.