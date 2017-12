Ambassade Maleisië deed 'al het mogelijke' in onderzoek overleden fotomodel

Dat stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken nadat de familie woensdag een oproep deed aan minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra om te bemiddelen in de zaak.

Het ministerie "hoopt dat er snel helderheid komt over wat er is gebeurd'', maar zegt niet meer voor de nabestaanden te kunnen doen. Het onderzoek is aan de Maleisische politie.

De familie wil dat Zijlstra de Maleisische overheid aanspoort om het lichaam van Smit vrij te geven en de onderzoeksgegevens te verstrekken.

Val van balkon

Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar.

De nabestaanden van Smit vertrokken op 8 december naar Maleisië om de toedracht van haar overlijden uit te zoeken. Maar volgens hun advocaat bleken ze daar weinig voor elkaar te krijgen. "Inmiddels zijn er bijna twee weken verstreken sinds het overlijden van Ivana, maar blijkt haar stoffelijk overschot nog altijd niet te zijn vrijgegeven."

Al het mogelijke

Het ministerie wijst er echter op dat de ambassade alles in het werk heeft gesteld om de familie te helpen. "Onze ambassade in Maleisië heeft al het mogelijke gedaan om de ouders bij te staan en te bemiddelen in het contact tussen hen en de Maleisische autoriteiten", aldus een woordvoerder van het ministerie.

"Nu de ouders weer terug zijn in Nederland kunnen ze voor hulp en vragen altijd bij het ministerie terecht. Zij hebben hiervoor van ons contactgegevens gekregen. Het ministerie zal hun vragen uiteraard serieus oppakken."

Verdacht

Volgens de advocaat zijn de omstandigheden waaronder Ivana is overleden uiterst verdacht en is de exacte toedracht van het overlijden onduidelijk. "Wat de rol van het echtpaar bij de dood van Ivana zou zijn geweest is ook nog onbekend. Van een grondig opsporingsonderzoek blijkt geen sprake te zijn geweest." Er zouden ook harddrugs in haar lichaam zijn aangetroffen, stelt hij.

Afgelopen week zijn de nabestaanden teruggevlogen naar Nederland. De hele gang van zaken is voor hen "ondraaglijk", aldus de advocaat. "Zij kunnen niet bevatten dat de Maleisische autoriteiten nog niet tot vrijgave van het lichaam zijn overgegaan." Volgens hem gaat de familie er "volledig aan onderdoor". Zo is de vader van het slachtoffer na terugkomst getroffen door een hartinfarct.

Lijkschouwer

De ouders willen dat een Nederlandse lijkschouwer zich over het stoffelijk overschot van hun dochter buigt. De ambassade heeft deze patholoog-anatoom aan de Maleisische autoriteiten voorgesteld. Het is nog wachten op toestemming, laat het ministerie weten.