Vier verdachten opgepakt voor voorbereiden aanslag Sheffield

Drie mannen (22, 26 en 41) werden gearresteerd na invallen in hun woningen in Sheffield. Bij de arrestatie van een 31-jarige man in het nabijgelegen Chesterfield werd de explosievenopruimingsdienst ingezet, omdat in zijn woning mogelijk zelfgemaakte bommen zouden liggen. Uit voorzorg werden meerdere woningen in de omgeving ontruimd.

De arrestaties werden verricht nadat de anti-terrorisme eenheid van de politie en inlichtingendienst Mi5 de verdachten op het spoor was gekomen, laat de politie weten. Er zijn geen details naar buiten gebracht over de plannen van het viertal.

In Groot-Britannië, waar het op een na hoogste dreigingsniveau geldt, werden het afgelopen jaar vijf terroristische aanslagen gepleegd. Negen andere aanslagen zouden dit jaar zijn verijded.