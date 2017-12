Journalist in Mexico vermoord op kerstviering basisschool van zoon

De journalist Gumaro Perez (35) werd in de klas van zijn 6-jarige zoontje in de stad Acayucan vier keer beschoten en gedood. De schutter was het schoolgebouw ingegaan tijdens de kerstviering om Perez te doden. Alle ouders en kinderen zagen het gebeuren.

Perez schreef veel over drugshandel en criminaliteit in de regio. Hij is de derde journalist die is vermoord in de deelstaat en de twaalfde in Mexico dit jaar.

De organisatie Reporters Without Borders noemt Mexico een van de gevaarlijkste plekken voor een journalist. Sinds 2000 zijn er ten minste 111 personen die in de media werkten gedood in Mexico, meldt de mensenrechtenorganisatie Article 19.