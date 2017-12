Geen rembeveiliging op traject dodelijk treinongeluk Washington

De trein die ten zuidwesten van Seattle met veel te hoge snelheid reed, ontspoorde maandag en kwam op een snelweg terecht. Hierbij zijn drie doden gevallen en meer dan honderd gewonden waaronder ook mensen die op de snelweg reden waar de trein terechtkwam.

Het automatische remsysteem zorgt ervoor dat een trein vanzelf afremt als die te snel gaat. Dit systeem was op het nieuwe traject niet in werking, waardoor de trein bijna tachtig kilometer per uur te snel kon rijden.

De NTSB wil snel met de betrokken machinist en andere medewerkers praten om te achterhalen waarom de trein zo snel reed. Een lid van de raad zei dat onderzocht wordt of de machinist misschien was afgeleid. De NTSB maakte eveneens bekend dat een nieuwe medewerker in de bestuurderscabine aanwezig was om ervaring op te doen. "Afleiding is een van onze hoogste prioriteiten", aldus een woordvoerder van de NTSB.

Volgens de woordvoerder werd de noodrem automatisch ingeschakeld toen de trein aan het ontsporen was. Dit duidt erop dat de machinist niet ingreep.

Nieuw opgeknapt

Maandag had vanwege de treinreis een feestelijke dag moeten zijn voor Amtrak. Die verzorgt in deze regio met intercity's treinverbindingen van en naar Vancouver (Canada) en Seattle en naar het zuidelijker gelegen Portland en Eugene.

Het traject waar de trein maandag ontspoorde, was voor ruim 150 miljoen euro opgeknapt voor de intercity's. Dat project duurde zeven jaar. De intercity's kunnen daarmee 20 minuten reistijd uitsparen op de route Seattle - Portland. Over de nieuwe route zouden vanaf maandag dagelijks veertien treinen rijden.

Op het langere oude traject was begin juli een treinongeluk waarbij gewonden vielen. De oorzaak was volgens de onderzoekers een te hoge snelheid en verouderd materieel.