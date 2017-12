'Oude begroeiing komt terug als terrein wordt teruggeven aan natuur'

Alle mogelijke zaden zijn nog in de diepere grondlagen aanwezig. ''Als men eindelijk eens ophoudt met de ontginning en de platgebrande terreinen teruggeeft aan de natuur dan komt de oude begroeiing terug.''

De plannen van GLF, dat zich als uitvloeisel van de wereldklimaatconferentie richt op het herstellen van regenwouden, zijn dinsdag gepresenteerd als de ''Bonn Challenge''. Dat heeft zich ten doel gesteld tot 2020 wereldwijd in totaal 150 miljoen hectare ontbost gebied terug te krijgen in oude glorie. Dat is ruwweg viermaal de oppervlakte van Duitsland.

''We hebben inmiddels toezeggingen van veel landen, zelfs al voor ongeveer 160 miljoen hectare'', aldus Hendricks. In 2030 moet zelfs 350 miljoen hectare aan kaalslag zijn hersteld.

Paradoxaal

Hendricks erkende dat er sprake is van een paradoxale situatie. Enerzijds wordt er nu op aarde elke minuut een stuk bos of oerwoud ter grootte van twee voetbalvelden gekapt, anderzijds moet dat elders worden gecompenseerd ten koste van veel meer moeite en geld.

''Vergeet niet dat er totaal verschillende eigendomsrechten van toepassing zijn en dat niet iedereen zich aan de wet houdt", zei Hendricks. "Dan zegt een regering wel dat er niet gerooid had mogen worden, maar het bos is dan al weg.''

In de tropen en subtropen verdwijnen volgens Hendricks de meeste bomen, maar ook in Rusland en Canada is de situatie verontrustend. Bossen zijn onmisbaar voor de neutralisering van het broeikasgas CO2.