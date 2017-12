Negen nieuwe zaken bij Duits OM ingediend tegen vermeende nazi's

De mannen en vrouwen, allemaal al in de negentig, kunnen worden veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord in de concentratiekampen.

Jean Rommel van het onderzoeksbureau zei tegen Duitse media dat de negen hebben gewerkt in de Duitse kampen Ravensbrück en Buchenwald, in Mauthausen in Oostenrijk en in Auschwitz, dat op Pools grondgebied ligt.

In 2011 werd de voormalige kampbewaker John Demjanjuk tot vijf jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in Sobibor. Het Simon Wiesenthal Centrum riep daarna het publiek op tips te geven over mogelijke verdachten, onder de titel Operatie Laatste Kans.

Demjanjuk overleed in 2012 op 91-jarige leeftijd in een bejaardenhuis, waar hij in afwachting van de behandeling van zijn hoger beroep in vrijheid woonde.