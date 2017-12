Guus van Kouwenhoven vrijgelaten op borgtocht in Zuid-Afrika

Van Kouwenhoven heeft huisarrest gekregen en moest zijn paspoort inleveren. Ook moet hij zich elke dag op het politiebureau melden.

De rechter die besloot zijn hechtenis te schorsen, hoopt met de maatregelen te voorkomen dat de Nederlander de benen neemt. Toch is hij bezorgd. Zo wees hij op de slecht bewaakte grenzen van Zuid-Afrika.

Ook is de rechter bang dat Van Kouwenhoven zal uitwijken naar de republiek Congo, waar hij bevriend is met de president. Dit land heeft geen uitleveringsafspraken met Nederland.

Celstraf

Van Kouwenhoven moet in Nederland nog een celstraf van negentien jaar uitzitten. De Nederlandse rechter heeft hem dit voorjaar bij verstek tot deze straf veroordeeld voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee. Hij is daartegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

De zakenman werd begin december aangehouden in zijn woning in Kaapstad op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat hem wil laten uitleveren. Volgens een woordvoerster van het OM ligt er nu een nieuw uitleveringsverzoek bij de Zuid-Afrikaanse autoriteiten. De behandeling hiervan is gepland op 12 januari, meldde ze dinsdag.

Cassatie

Volgens raadsvrouw Inez Weski van de zakenman is het OM buiten zijn boekje gegaan met de aanhouding, omdat het had moeten wachten op de cassatie. Van Kouwenhoven heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Hij wil bovendien niet de cel in, omdat hij zegt ziek te zijn, dagelijkse verzorging nodig heeft en dat hij hooguit nog drie jaar te leven heeft.

De landsadvocaat van Zuid-Afrika zei dat de Nederlander nu een leven in weelde leidt ''dat is opgebouwd met bloedgeld''. Ook de rechter wees erop dat Van Kouwenhoven zeer vermogend is, ook al staan de meeste bezittingen op naam van zijn vrouw.