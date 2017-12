Militaire dictatuur Thailand heft verbod op politiek op

Aanvankelijk berichtten media dat de juntaleider het verbod op politieke activiteiten per direct ophief, maar later op de dag werd duidelijk dat hij niets had gezegd over wanneer deze politieke opening in gang wordt gezet.

Politieke partijen dringen aan op intrekking van het verbod. Sinds een militaire staatsgreep in 2014 zijn politieke activiteiten verboden. Het Thaise leger heeft in 2006 en in 2014 de democratisch gekozen regering aan de kant geschoven.

Thanawut Wichaidit, een voorman van de 'Roodhemden', fervente tegenstanders van het militaire regime, zei wel hoopvol dat dit ''een eerste stap is voor de verkiezingen en voor de democratie'', meldde The Bangkok Post. Thanawut is woordvoerder van het Verenigd Front van Democratie tegen Dictatuur, dat de in 2006 en 2014 afgezette premiers Thaksin Shinawatra en Yingluck Shinawatra (broer en zus) steunt.