Politiechef Charlottesville opgestapt na kritisch rapport

Een 32-jarige vrouw overleed nadat ze werd overreden door een extreem-rechtse demonstrant.

Politiecommissaris Alfred Thomas heeft aangekondigd dat hij met pensioen gaat na een carrière van 27 jaar in de rechtshandhaving, luidde de verklaring van het stadsbestuur. Het vertrek van Thomas komt twee weken na het verschijnen van een rapport waaruit bleek dat de politie slecht was voorbereid op het geweld.

''Niets in mijn carrière heeft me meer met trots vervuld dan dat ik mocht dienen als politiecommissaris in Charlottesville", liet Thomas weten. Hij was politiechef in de stad sinds april 2016. ''Commissaris Thomas is een eervolle man die heeft gezorgd voor kritisch leiderschap", zei stadsdirecteur Maurice Jones.