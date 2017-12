Aanslag op kerstmarkt herdacht in Berlijn

Familieleden van de twaalf slachtoffers en de gewonden onthulden tijdens de herdenking een gedenkteken aan de Gedächtniskirche. Een gouden 'barst' in de grond zou de diepe wond moeten symboliseren die de aanslag bij de getroffenen veroorzaakte.

President Frank-Walter Steinmeier zal vanmiddag in een toespraak tijdens een besloten bijeenkomst met nabestaanden zeggen dat de overheid en de maatschappij tekort zijn geschoten bij het ondersteunen van de betrokkenen. "Velen van de achtergeblevenen en gewonden, velen van hen, voelden zich in de steek gelaten door de staat", staat in de tekst van de toespraak.

Ook bondskanselier Angela Merkel (CDU) woont de niet-openbare herdenking op de afgesloten Breitscheidplatz bij.

Dader

Op 19 december 2016 reed de afgewezen Tunesische asielzoeker Anis Amri met een vrachtwagen in op de bezoekers van de kerstmarkt. Elf mensen stierven ter plekke, de Poolse chauffeur van de vrachtwagen had hij eerder al doodgeschoten.

Amri werd zelf vier dagen na de aanslag gedood in een vuurgevecht met de politie in de buurt van Milaan in Italië. Eerder deze week bleek dat de politie en veiligheidsdiensten Amri al sinds november 2015 in beeld hadden als terrorismeverdachte.