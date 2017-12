Dodental botsing tussen trein en schoolbus in Frankrijk gestegen naar zes

Een trein botste donderdag bij een spoorwegovergang op de schoolbus met kinderen in de leeftijd van 11 tot 17 jaar. De buschauffeur en achttien kinderen raakten gewond. "Helaas is maandag een ander slachtoffer overleden", meldden de regionale autoriteiten in het Zuid-Franse departement.

De oorzaak van het drama is nog onduidelijk. Het zicht op de overweg was uitstekend, de trein reed niet te hard en de spoorbomen en waarschuwingslichten functioneerden. Het is nog een raadsel hoe de bus op de spoorweg kwam.