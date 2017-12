Regering Trump noemt Rusland 'slechte speler op wereldtoneel'

De kritiek op Rusland in het document weerspiegelt de al lang gevormde mening van Amerikaanse diplomaten dat Rusland actief Amerikaanse belangen in binnen- en buitenland ondermijnt.

"Rusland intervenieert in binnenlandse zaken van landen over de hele wereld", staat in het document. "Met informatiecampagnes wordt geprobeerd om de publieke opinie wereldwijd te beïnvloeden."

De maandag vrijgegeven delen van het document maakten overigens geen directe melding van Amerikaanse beschuldigingen dat Rusland zich bemoeide met de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

China

Behalve Rusland brandmerkt het document China ook als 'rivaal'. Beide landen zijn volgens deze visie vastbesloten om de economie minder vrij en eerlijk te maken, hun strijdkrachten te versterken en informatie en gegevens te controleren om hun samenlevingen te onderdrukken en hun invloed uit te breiden.

Het document ontvouwt de 'America First'-strategie van Trump en legt een sterke nadruk op de economie. Over het algemeen is de strategie gebaseerd op vier pijlers: de bescherming van het thuisland van de Verenigde Staten, de bevordering van de Amerikaanse welvaart en economische veiligheid, vredeshandhaving door militaire kracht en groei van de Amerikaanse invloed in de wereld.

'Alles of niets'

China reageerde dinsdag op de onthulling van de nieuwe Amerikaanse strategie door te zeggen dat samenwerking tot de twee landen beide ten goede zal komen, terwijl confrontatie aan beide zijden tot verliezen zal leiden. De VS moet van zijn 'alles of niets'-mentaliteit af, aldus de Aziatische grootmacht.