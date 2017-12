Doden en gewonden door ontsporen trein Amerikaanse staat Washington

Meerdere auto's op de weg zijn geraakt door de trein. Daarbij liepen verschillende mensen verwondingen op, maar geen van hen is dodelijk gewond geraakt.

Volgens spoorwegmaatschappij Amtrak waren er naar schatting 78 passagiers en vijf personeelsleden in de trein ten tijde van het ongeluk.

Het spoor is onderdeel van een nieuwe hogesnelheidslijn die maandag voor het eerst in gebruik is genomen. De maximale snelheid voor treinen op de plek van het ongeluk is 127 kilometer per uur. Het incident gebeurde rond 7.30 uur lokale tijd bij de stad Tacoma, op de weg tussen Seattle en Portland.

De oorzaak van het ongeluk is onbekend, maar AP meldt dat er mogelijk iets op het spoor heeft gelegen.

Afgesloten

Het ministerie van Transport in de staat Washington meldt dat de snelweg is afgesloten en raadt mensen aan het gebied te vermijden.

De spoorwegmaatschappij en de autoriteiten onderzoeken het ongeluk.

De gouverneur van de staat Washington Jay Inslee heeft de noodtoestand uitgeroepen, zodat de nationale garde de reguliere hulpdiensten kunnen bijstaan.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter zijn medeleven betuigd.

Ondanks dat de oorzaak nog niet bekend is, stelt Trump dat het ongeluk aantoont dat er fors moet worden geïnvesteerd in Amerikaanse infrastructuur. "De wegen, bruggen, tunnels en spoorwegen brokkelen af. Niet lang meer!", aldus de president.