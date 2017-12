Turkije laat Duitse journaliste Mesale Tolu vrij

Tolu mag het land echter nog niet verlaten. Voorlopig moet ze zich één keer per week bij de politie melden.

De Duitse regering juicht het besluit toe, maar is tegelijk ontevreden dat de journaliste niet naar Duitsland mag terugkeren, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De rechtszaak tegen Tolu en zeventien anderen staat voor 26 april komend jaar op het programma van de rechtbank.

Mesale Tolu zei zelf na haar vrijlating uit de gevangenis dat ze is opgepakt omdat ze journalist is, maar dat ze alle vertrouwen in het Turkse recht heeft. De zaak vormde een heet hangijzer in de Turks-Duitse betrekkingen.

De 33-jarige in Ulm geboren Mesale Tolu werd eind april opgepakt in Turkije, waar ze voor het kleine linkse persbureau Etha werkt. Ze is van Turkse komaf maar heeft alleen de Duitse nationaliteit.