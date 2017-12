Zoon oud-dictator Kaddafi wil meedoen aan verkiezingen Libië

De krant Egypt Today schrijft dat de 45-jarige Kaddafi de steun heeft van belangrijke stammen in Libië. De verkiezingen zijn voorzien voor midden 2018. Kaddafi hoopt als president de steun te verwerven van de Verenigde Naties om van Libië een stabiele natie te maken.

Saif is de tweede zoon van Muammar Kaddafi. Hij studeerde aan de London School of Economics. Tijdens het bewind van zijn vader zou hij hebben gefunctioneerd als premier en werd genoemd als opvolger.

Het Internationaal Strafhof ICC in Den Haag vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit nadat het regiem van zijn vader ten val was gebracht. Saif Kaddafi werd onder meer beschuldigd van het doden en martelen van burgers. Hij ontkende.

In november 2011 werd hij in Libië door een van de vele milities opgepakt. Een rechtbank in Tripoli veroordeelde hem in 2015 bij verstek ter dood. Saif Kaddafi werd in 2016 vrijgelaten. De Libische regering verleende hem afgelopen zomer amnestie.