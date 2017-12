Hernández uitgeroepen tot winnaar presidentsverkiezingen Honduras

De oppositie en internationale waarnemers in het land hadden aangedrongen op een hertelling vanwege vermoedens dat is gesjoemeld met de uitslag. Dat leidde volgens het hoogste kiestribunaal niet tot noemenswaardige verschuivingen in de verkiezingsuitslag. Hernández is nu officieel uitgeroepen tot winnaar.

Daarmee is de rust niet meteen weergekeerd. Oud-president Manuel Zelaya riep mensen op om wederom de straat op te gaan. Zelaya steunt oppositieleider Salvador Nasralla, die de verkiezing nipt verloor. Ook omringende landen lieten weten dat er nog veel vragen zijn rond de verkiezingsuitslag.

Wanhoopsdaad

Nasralla noemt het besluit van het kiestribunaal "een wanhoopsdaad''. Hij zei in een videoboodschap dat "voor, tijdens en na" de verkiezing is gefraudeerd. Nasralla is onderweg naar Washington, waar hij de zaak zal bespreken met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook heeft hij overleg met de Organisatie van Amerikaanse Staten, het samenwerkingsverband van de landen in de regio.

De voormalige tv-presentator leek in eerste instantie een overtuigende overwinning te behalen op Hernández, met een ruime voorsprong nadat ruim de helft van de stemmen was geteld. Nadat de telling meer dan een dag had stilgelegen, begon in de dagen daarna zijn voorsprong steeds verder te slinken.

Bij onlusten die daarop volgden kwamen 22 mensen om het leven.