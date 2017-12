Guerrillabeweging ELN toont bereidheid verlenging wapenstilstand Colombia

Dat hebben ELN-rebellen zondag bekendgemaakt in een open brief aan de Verenigde Naties (VN) op Twitter.

De linkse beweging en de regering onderhandelen al zo'n tien maanden over vrede, na vele gesprekken over een wapenstilstand en meer dan vijftig jaar oorlog. De allereerste wapenstilstand ooit ging in oktober van start en eindigt op 9 januari. De katholieke kerk en de VN houden toezicht op het staakt-het-vuren.

"Wij zijn bereid in te stemmen met een nieuwe wapenstilstand als we gezamenlijk aan de onderhandelingstafel de voortgang, het vertrouwen en de resultaten van de huidige wapenstilstand hebben geëvalueerd", staat in de brief.

FARC

De ELN heeft een vergelijkbaar programma als de FARC, de rebellengroepering die vorig jaar vrede sloot met de Colombiaanse regering. Beide groeperingen zeiden voor de arme boeren van het platteland op te komen ten opzichte van de rijke burgerij.

Voor de regering is een akkoord met de ELN nu extra van belang, omdat ze willen voorkomen dat de vroegere FARC-gebieden en de drugshandel waar de FARC voorheen haar geld mee verdiende, in handen komen van de ongeveer tweeduizend ELN-strijders.

De beweging staat bekend om regelmatig olieplatformen aan te vallen en achter verschillende ontvoeringen te zitten. Zo werden afgelopen zomer de Nederlandse journalist Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender van het programma Spoorloos kort vastgehouden door de ELN.