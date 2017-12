Aanklager in Ruslandonderzoek VS beschuldigd van onwettig handelen

Aanklager Robert Mueller kreeg de mails van de General Services Administration (GSA), een overheidsorganisatie die helpt het ambtelijk apparaat te coördineren. Dat zegt de organisatie Trump for America (TFA).

TFA moest eind vorig jaar de overgang van Trump naar het Witte Huis voorbereiden en soepel doen verlopen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de diensten van de GSA. In een brief aan het Congres schrijft de TFA dat Mueller 'tienduizenden' interne mails op oneerlijke wijze in zijn bezit heeft gekregen via GSA-medewerkers.

Het kantoor van Mueller wuift de kritiek weg. "Wanneer we in ons lopende strafrechtelijke onderzoek e-mails hebben verkregen, hebben we dat gedaan door toestemming van de accounteigenaar te krijgen of door de juiste onderzoeksprocedures te volgen", aldus woordvoerder Peter Carr.

De beschuldiging is een nieuwe uiting van het ongenoegen in Republikeinse kringen over het werk van Mueller. De speciale aanklager werd in mei aangesteld door staatssecretaris Rosenstein van Justitie om de betrekkingen tussen Trumps campagneteam en de Russen te onderzoeken.

Ruslandonderzoek

Robert Mueller, tussen 2001 en 2013 directeur van de FBI, stelde in oktober twee mannen in staat van beschuldiging: Paul Manafort en Rick Gates. Manafort was campagneleider van Trump van juni tot augustus 2016. Gates is een consultant en lobbyist die met Manafort in zaken zat.

Ook werd onlangs bekend dat de ontslagen nationale veiligheidsadviseur van Trump, Michael Flynn, met Mueller samenwerkt in ruil voor strafvermindering.