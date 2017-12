Wapenhandelaar Noord-Korea opgepakt in Australië

De man van Koreaanse afkomst woont al dertig jaar in Australië. Hij is zaterdag in een buitenwijk van Sydney opgepakt, zo maakt de politie zondag bekend. De autoriteiten hadden de man al langer in het vizier.

Als de vermeende aanhanger van het regime in Pyongyang in zijn verkoop was geslaagd zou dat het armlastige Noord-Korea tientallen miljoenen euro's hebben opgeleverd.

De politie benadrukt dat er geen Noord-Koreaanse wapenonderdelen Australië zijn binnengekomen. De man zou ook geprobeerd hebben steenkool aan Vietnam en Indonesië te slijten.

Noord-Korea heeft een groot aantal economische sancties opgelegd gekregen vanwege het nucleaire programma van het land.